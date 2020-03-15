صور| إصلاح العطل في أبراج نقل التيار الكهربي بواحة باريس في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، مساء السبت، عودة التيار الكهربائي لمدينة باريس بعد إصلاح العطل الناتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أنه جاٍر العمل لتوصيل التيار لقري مركز باريس بعد الانتهاء من إصلاح كافة الأعطال والأبراج التي سقطت بسبب الرياح.ً

ولفت المحافظ، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء جرى الانتهاء من تركيب الأبراج الخاصة بمغذي كهرباء مدينة باريس وسيتم شد الاسلاك وتوصيل التيار للمدينة، مشيرًا إلى ربط ماكينة ١٠٠٠ كيلو وات على كشك محطة المياه و4 مناطق معها بمدينة باريس.

وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت يوم الخميس الماضي، انقطاع التيار الكهربي عن 4 مراكز إدارية بالمحافظة بسبب سقوط 27 عامود كهرباء في مركزي باريس والفرافرة وجري إعادة تشغيل التيار في كافة المراكز عاد مركز باريس جري توصيل التيار الكهربي له مساء السبت.