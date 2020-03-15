زوجة رئيس وزراء إسبانيا تنضم لضحايا كورونا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، في الساعات الأولي من اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابة بيغونا غوميز زوجة سانتشيز بفيروس كورونا، مضيفا أن الاثنين بخير.

وتعتزم الحكومة الإسبانية فرض إغلاق على كل سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة ابتداء من الاثنين في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يوما لمكافحة فيروس كورونا.

وستطلب الحكومة من المواطنين أن يلزموا بيوتهم وعدم الخروج إلا لشراء الطعام والدواء

أو الذهاب إلى المستشفيات أو العمل أو غيرها من الأمور الطارئة، وفقا لوكالة "رويترز".

كما سيتم تقليص كل وسائل النقل العام وستطلب السلطات من شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن تقليص خدماتها إلى النصف تقريبا وأنه لا يمكن لأي طائرة أو قطار أو حافلة أو وسيلة نقل أخرى أن تحمل سوى ثلث كامل حمولتها.

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وبموجب حالة الطوارئ التي تستمر 15 يوما ستسيطر وزارة الداخلية الإسبانية على كل قوات الشرطة بما في ذلك القوات المحلية والإقليمية.

وإسبانيا هي ثاني أكثر البلدان تضررا من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا حيث سجلت 5753 حالة إصابة حتى السبت بزيادة تبلغ نحو الثلث عن يوم الجمعة على الرغم من أن السلطات الصحية في مدريد، التي شهدت أعلى عدد من الحالات، أوقفت فحص المصابين بأعراض طفيفة.

واتخذت حكومة بيدرو سانتشيز اليسارية خطوات قليلة في بادئ الأمر لفرض إجراءات مشددة، لكنها غيرت مسارها هذا الأسبوع مع زيادة عدد الحالات.