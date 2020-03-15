عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار شمالي سوريا.. ومقتل 5 مسلحين بينهم 2 اتراك

الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قتل 5 مسلحين بينهم 2 من القوات التركية وجرح آخرون، الأحد، في انفجار 3 عبوات ناسفة بسيارات عسكرية شمال شرقي سوريا.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العبوات انفجرت في سيارات تابعة للقوات التركية والفصائل الموالية لها عند مفرق قرية الناصرية بريف رأس العين.

وكان المرصد رصد، قبل ساعات، انفجار عبوة ناسفة في أحد مقار الفصائل الموالية لتركيا، في قرية دويرة جنوب رأس العين.

وبحسب مصادر للمرصد فإن "الانفجار وقع في مستودع تجميع المسروقات من القمح والشعير التي يتم سرقتها من المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في سوريا، ما تسبب بمقتل 3 من حراس المستودع".