شكرا لقرائتكم البنتاغون: مصابان في هجوم التاجي بحالة خطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان إن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد. وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم .

وتعرض معسكر التاجي شمال بغداد مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.

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واستهدفت الصواريخ مواقع تشغلها قوات من التحالف الدولي وأخرى أصابت مدرجا للطائرات تستخدمه قوات عراقية، وقال الجيش العراقي إنها أطلقت من منطقة الراشدية القريبة بواسطة منصات متحركة داخل مرآب ألقي القبض على مالكه.

وحذر الجيش العراقي قوات التحالف الدولي من استخدام الهجوم ذريعة لرد عسكري مطالبا بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد وفقا لقرار البرلمان العراقي.

ورغم عدم تبني أي جهة للهجوم على معسكر التاجي إلا أن أصابع الاتهام وجهت لفصائل موالية لإيران أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقية التي هددت باستهداف كل من يتعامل مع القوات الأميركية واعتبار مواقعها أهدافا عسكرية.