شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: المرأة فى قطر تعيش حالة من التهميش والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن المرأة فى قطر تعيش حالة من التهميش والعنف بسبب كمية التجاوزات التى تمارس ضدها، متابعا: نحن هنا نتحدث عن ممارسات تتمثل فى عدم مشاركتها بفاعلية فى المجتمع، حيث تقوم قطر بالالتفاف بعيدا عن حقوق المرأة، فلا نجد تمثيل نيابى أو برلمانى مشهود للنساء على اختلاف أعمارهن .

وقال الباحث الحقوقى، لـ"الخليج 365"، إن قطر لا تقوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وترجمتها فى هيئة قوانين وتشريعات داخلية الخاصة بحقوق المرأة، حيث لا يوجد التزام تجاه تنفيذ اتفاقيات حقوق النساء، لافتا إلى أن حقوق العاملات الأسيويات اللائى يعانين من سوء المعاملة أثناء عملهن فى مهنة خدم المنازل مهدرة .

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وفى وقت سابق كشفت عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة فى لندن أنها شاركت فى ندوة بمجلس العموم البريطانى بموجب دعوة رسمية، حيث اقتصر الحضور على مجموعة من المثقفين وأعضاء البرلمان، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن عائشة القحطانى هى واحدة من المدافعين عن حقوق المرأة القطرية، منذ هروبها من قطر، حيث أكدت فى حديث تلفزيونى مؤخرا أن المرأة القطرية تعيش دائما فى نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين فى أحداث عنف ضد النساء فى قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل فى القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.

وأكدت عائشة أن أى بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف فى قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة فى حالة من العذاب، وهاجمت فى الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وأضافت: "مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل".