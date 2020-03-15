شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتفويض المحافظين فى اعتماد تخصيص الأراضى للمشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، رئيس مجلس الوزراء بتفويض المحافظين في اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والمستشفيات ومجمعات المصالح الحكومية والخدمية.

وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، إن تفويض المحافظين باتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام سيسرع في تنفيذ هذه المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن قرارت تخصيص الأراضى تستغرق وقتا طويلا، مما يعطل تنفيذها.

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وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإيجاد آليات واضحة لحل مشكلة تأخر اعتماد قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية ذات النفع العام، نظرا لعدم منح المحافظين صلاحية إصدار وتنفيذ هذه القرارات، وسبب ذلك أنها لابد أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد حل المجالس المحلية الشعبية في عام 2011، والتي كانت تتولى هذه الاختصاص.

ولفت إلى أن هناك متبرعين بأراضي لصالح تنفيذ مشروعات خدمية ولكن تأخر اعتماد قرار التخصيص وإنهاء الإجراءات يتسبب في تعطيل هذه المشروعات.

وكان مجلس النواب ناقش في وقت سابق طلبات إحاطة ومناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص.