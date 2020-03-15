"بيئة لانتشار كورونا".. الصحة العالمية: توقفوا عن تدخين الشيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نصحت منظمة الصحة العالمية، بالتوقف عن تدخين الشيشة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-16).

وقال مكتب المنظمة في مصر عبر حسابه على تويتر، السبت: "‏مرض كوفيد-١٩ هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به."

وأضاف: "تعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوى.. احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".