"بيئة لانتشار كورونا".. الصحة العالمية: توقفوا عن تدخين الشيشة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نصحت منظمة الصحة العالمية، بالتوقف عن تدخين الشيشة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-16).
وقال مكتب المنظمة في مصر عبر حسابه على تويتر، السبت: "مرض كوفيد-١٩ هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به."
وأضاف: "تعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوى.. احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".
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