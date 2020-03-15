في نص الليل..غلق 137 سنترًا للدروس الخصوصية بكفر الشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غلق 137 سنترًا للدروس الخصوصية، من خلال حملات مكثفة من المديرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ.

وكشف البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن تنظيم حملات مكثفة من المديريرية، على مستوى 13 إدارة تعليمية، بنطاق المحافظة، لغلق سناتر الدروس الخصوصية.

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وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عبر بيان المديرية، إن الرقم الذي جرى تسجيله في أعداد غلق السناتر الدروس الخصوصية، بمحافظة كفر الشيخ، يعد الأعلى بين أرقام الغلق على مستوى محافظات الجمهورية.

وقادت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بمدينة كفر الشيخ، فيما جرى شن حملات مماثلة في مدن ومراكز المحافظة تقع فيها 13 إدارة تعليمية.

رافق وكيلة الوزارة في الحملة، الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سيمون، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، وعدد من قيادات المديرية، ومجلس مدينة كفر الشيخ