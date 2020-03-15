الصحة: تعافي 4 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خروج ٤ حالات من مستشفى العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء السبت.

وقال مجاهد، في تصريحات للصحفيين، إن الحالات غادرت بعدد ظهور التحاليل الخاصة بهم، وتأكد سلبيتها.

كانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى اليوم، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.