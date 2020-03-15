الأوقاف تقرر غلق الأضرحة والمزارات خلال فترة تعليق الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة، خلال مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مشددة على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أن قرار غلق الأضرحة تم والتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات ومناطق مختلفة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام، وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.

وطالبت وزارة الأوقاف، الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة للأضرحة خلال تلك الفترة، داعية الله تعالى السلامة من كل داء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.