إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (أ ش أ):
أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية السبت أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني أصيبت بفيروس كورونا.
ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن - في وقت سابق اليوم - تطبيق حالة الطوارئ في كل البلاد لمدة 15 يوما، مؤكدا إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية.
وتحدث عن جهوزية الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، مشدد على أن أزمة فيروس كورونا تتطلب "قرارات استثنائية".
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.
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