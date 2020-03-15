​وزير التعليم: إتاحة الدخول على المحتوى التعليمي للطلاب "أونلاين" بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تواصل مع وزير الاتصالات، لتسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى التعليمي على المواقع التي تخصصها الوزارة لذلك، عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل الدراسة بالمجارس والجامعات لمدة أسبوعين، تبدأ من غدٍ الأحد 15 مارس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية ريهام السهلي، إنه تم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب "أون لاين" ومواقع المحتوى التعليمي بدون مقابل.

ولفت وزير التعليم إلى أن هناك محتوى تعليمي يجب الانتهاء منه والامتحان فيه، لتأهيله إلى المرحلة المقبلة.​