البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص الرئيس الأمريكي ترامب لفيروس كورونا جاءت سلبية.

ونقلت "العربية"، صورة نشرها البيت الأبيض لنتيجة تحليل الرئيس الأمريكي لفيروس كورونا.

Advertisements

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه خضع لفحص كورونا المستجد، في وقت كشف البيت الأبيض أنه سيفحص حرارة "جميع من هم على اتصال وثيق" معه أو مع نائبه مايك بنس.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض سعى عبره لطمأنة الأميركيين عبر إعطاء توجيهات وإرشادات حول مكافحة الفيروس، قال ترامب إنه بانتظار نتائج الفحص المخبري الذي خضع له.