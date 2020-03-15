بيان لطبيب البيت الأبيض: ترامب خال من فيروس كورونا



أظهرت نتائج فحوصات الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنشرة طبية صادرة عن طبيب الرئيس، في حين سجلت الساعات الماضية تطورات متسارعة في حجم انتشار الوباء عالميا.



وقال شون كونلي طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان إن الفحوص خلصت إلى أن ترامب خال من فيروس كورونا.



وكان ترامب أعلن السبت في واشنطن أنه خضع مساء الجمعة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد - 19.



وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه لا يعاني من الحمى وإنه لجأ إلى الاختبار ردا على استفسارات إعلامية متكررة، وفي وقت سابق قال ترامب إن أطباء البيت الأبيض أبلغوه بأنه لا يحتاج إلى إجراء الاختبار، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وكان ترامب قد حضر مأدبة عشاء في فلوريدا مع أحد المقربين من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وثبت لاحقا إصابة ذلك المسؤول البرازيلي بالفيروس.

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