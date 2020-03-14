هل قرار تعليق الدراسة سيؤثر على الإجازة الصيفية؟ الحكومة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في حال مد تعليق الدراسة لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة، فإن هذا قد يؤثر على سير العملية التعليمية.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، تبدأ من غدٍ الأحد 15 مارس.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه في حال مد فترة تعليق الدراسة، سيمتد العام الدارسي لفترة زمنية، تستقطع من الإجازة الصيفية.
ولفت إلى أن فترة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا، لا تؤثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية.
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