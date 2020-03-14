رسمي : منظمة الصحة العالمية تحذّر من "الشيشة"

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، تحذيرا من مخاطر شرب "الشيشة" كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى قيام عدد من الدول بحظر توفير "الشيشة" داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات (أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة)، وإيران وباكستان.

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وأوضحت المنظمة أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفا في مقاومة الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.