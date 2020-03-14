ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال ترامب: "أعلن رسميا فرض نظام حالة الطوارئ الوطنية".
وأوضح الرئيس الأمريكي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد أعلنت أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا طارئا بسبب إصابة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي كان قد التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.
ووفقا للشبكة، فقد تم استدعاء عدد من موظفي البيت الأبيض لعقد اجتماع عاجل مع الإدارة.
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