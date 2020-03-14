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السودان تعلن اغلاق المدارس والجامعات شهر خوفا من تفشي كورونا

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أعلنت السودان إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة شهر كامل، خوفا من تفشي فيروس ، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وكان وزير الصحة السوداني، الدكتور أكرم التوم، قد صرح أمس، إن الجيش حدد أماكن إيواء المواطنين العائدين من خارج البلاد، مضيفا أنه تم إيقاف

جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة جميع الفعاليات بدون جمهور حتى إشعار آخر.

 

وأضاف وزير الصحة السوداني فى مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا: "أقفلنا بعض المعابر، وأوقفنا السفر إلى عدد من الدول، ونعمل

على توسيع جاهزيتنا لمواجهة كورونا".

 

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وكان السودان قد أعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس الأول.

 

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من - الجمعة- وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان.

 

وأهابت شركة مصر للطيران في بيان عملاءها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.

 

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