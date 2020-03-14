فرنسا تعلن دخول البلاد في المرحلة الثالثة والأخطر من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان رسمي لها، عن دخول البلاد في المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تعد الأخطر في مراحل انتشار فيروس كورونا التاجي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قد أعلن، اليوم السبت،

عن إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو «غير أساسي» لحياة المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وقال رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، في مؤتمر صحفي،

«نلاحظ اليوم تسارعا في انتشار الفيروس وارتفاعا في عدد الحالات الخطرة».

وأضاف «نلاحظ أن الإجراءات التي اتخذناها للحد من التجمعات لا يتم احترامها».

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم «تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في فرنسا ليصبح مجمل عدد الوفيات 91».