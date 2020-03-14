وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة لزعماء العالم اليوم السبت أكد خلالها أن تفشي فيروس كورونا في العالم يعتبر «أزمة هائلة» لا يمكن لأي دولة إدارتها بمفردها. وأضاف روحاني أن مواجهة فيروس كورونا يتطلب اجراءات إقليمية ودولية مشتركة ومكافحته Advertisements تتطلب تأمين عشرات مليارات الدولارات وبنية اقتصادية قوية. تتطلب تأمين عشرات مليارات الدولارات وبنية اقتصادية قوية. وأوضح روحاني قائلا «طهران تواجه مشكلات كبيرة في الوصول إلى السوق المالية الدولية وتأمين المتطلبات اللأزمة لمكافحة كورونا.. تلك العوائق الناجمة عن العقوبات الأمريكية» . العقوبات الأمريكية» .

وأشار إلى أن سياسة إضعاف البنية الاقتصادية والنظام الطبي في إيران وتقليص مواردها المالية في إدارة الأزمة الحالية، سيؤثر مباشرة على مكافحة الفيروس في باقي دول العالم، وشدد روحاني على ضرورة مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي كشف عن وجهه القبيح اليوم أكثر من أي وقت مضى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لزعماء العالم: مواجهة كورونا تتطلب إجراءات مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.