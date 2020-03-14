ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 191 والإصابات تتجاوز 6 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة إن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفعت إلى 191، فيما وصل عدد المتعافين إلى 517.
وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس
ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي، حيث أعلنتالسلطات يوم الجمعة أنها عدد الإصابات المؤكدة 4200 إصابة.
وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد مما سيتيح اتخاذ إجراءات أوسع لمكافحة انتشار الفيروس.
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