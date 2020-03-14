النمسا تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 53 حالة

أعلنت سلطات النمسا اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 655. المسجلة إلى 655. وذكرت وزارة الصحة النمساوية أنه تم حتى الآن إجراء 7467 اختبارا للكشف عن الفيروس، في مختلف المناطق وأشارت إلى شفاء 6 من المصابين مع تسجيل حالة وفاة واحدة. الآن إجراء 7467 اختبارا للكشف عن الفيروس، في مختلف المناطق وأشارت إلى شفاء 6 من المصابين مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

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