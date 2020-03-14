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فرنسا تقرر إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية بسبب كورونا

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قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل

اليوم السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس المستجد.

 

وقال رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، في مؤتمر صحفي، «نلاحظ اليوم تسارعا في انتشار الفيروس وارتفاعا في عدد الحالات الخطرة».

وأضاف «نلاحظ أن الإجراءات التي اتخذناها للحد من التجمعات لا يتم احترامها».

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