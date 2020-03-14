تحذير أوروبي من الأوضاع بالصومال

حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من العواقب الوخيمة لتطورات الموقف في عدد من المناطق في الصومال.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب برل في بيان لمكتبه في بروكسل، إن الحوادث الأخيرة على الحدود بين كينيا والصومال والحشود الأخيرة لقوات الأمن بمنطقة جيدو أحدثت حالة من عدم الاستقرار، وأدت إلى سقوط ضحايا وتشريد واسع النطاق للمدنيين.
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