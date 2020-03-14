تظاهرة جديدة للسترات الصفراء في باريس

نزل مئات من ناشطي «السترات الصفراء» إلى شوارع باريس، أمس، في تظاهرتهم السبعين، رغم توصيات الحكومة بحظر التجمعات التي تضم أكثر من مئة شخص، ودعوتها لإرجاء التظاهرات إلى حين السيطرة على الفيروس.

وأوقفت قوات الأمن صباحاً 17 شخصاً وتدخلت بعد وقوع صدامات في جادة أراغاو في جنوب العاصمة، بحسب تغريدة لشرطة باريس، فيما دعا ناشطان قياديان في الحركة إلى التحلي بالمسؤولية بمواجهة الأزمة الصحية.