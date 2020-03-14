حميدتي يبحث التعاون الثنائي مع مصر

وصل الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى القاهرة، أمس، في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها ملف التعاون بين البلدين وآخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة قد التقى خلال زيارته للسودان الأسبوع الماضي حميدتي، حيث بحثا عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.