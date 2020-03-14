الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، أن سرية الهاون التابعة للجيش قصفت محيط جامعة الفاتح، كما تم أسر ثلاثة من أفراد قوات الوفاق في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات، لافتة إلى أن قوات الجيش لا تزال تسيطر على طريق السدرة والعمارات، وترصد الأزقة والشوارع التى تؤدى إلى جامعة الفاتح وابن النفيس والنصب التذكاري.
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