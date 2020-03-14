الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت طائرة تركية مسيرة تعمل على عمليات الرصد والتصوير بعد ما تم رصدها تحلق فوق سماء القاعدة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، أن سرية الهاون التابعة للجيش قصفت محيط جامعة الفاتح، كما تم أسر ثلاثة من أفراد قوات الوفاق في منطقة الهيرة عند بوابة التريلات، لافتة إلى أن قوات الجيش لا تزال تسيطر على طريق السدرة والعمارات، وترصد الأزقة والشوارع التى تؤدى إلى جامعة الفاتح وابن النفيس والنصب التذكاري.