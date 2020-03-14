السنغال تدعم مواقف المملكة لصحة وسلامة المعتمرين

جاء ذلك خلال لقاء حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، ووزير الداخلية السنغالي علي أنغوي أنجاي، ووزير الصحة عبدالله جوف سار، ورئيس بعثة الحج السنغالية عبدالعزيز كيبي، وعدد من المسؤولين السنغاليين. كما نقل آمادو للسفير الدوسري تحيات الرئيس ماكي سال للقيادة الرشيدة في المملكة.
من جهته، شكر السفير الدوسري الحكومة السنغالية والرئيس ماكي سال على حرصهم على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت قراراً مؤقتًا لتعليق العمرة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.
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