750 سلة غذائية لكسلا وسقطرى

امتدت أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس وأول من أمس، إلى 3 دول في إطار الدعم السعودي المقدم من المملكة، خلال المركز، إلى الشعوب المحتاجة في دول العالم كافة، في مختلف المجالات.

ووزع المركز -بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية- 450 سلة غذائية في محلية غرب كسلا بولاية كسلا السودانية، بحضور عدد من المسؤولين السودانيين، استفاد منها 2700 فرد. كما وزع مركز الملك بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 624 ألف رغيف خبز على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

مساعدات إنسانية

انتهى مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، من توزيع 300 سلة غذائية في مناطق «مدهب» و«لوحصيهن» و«طيدع» و«شاعب» و«حميهل» و«تروبة» و«شيوخ»، التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1800 فرد.

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فريق تطوعي

ختم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز، على مدى أيام الحملة، 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة، ممثلة في المركز، لدعم المرضى والمحتاجين، ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.