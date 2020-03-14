كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان تعلن اغلاق المدارس والجامعات والمرافق التعليمية لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة السودانية، مساء اليوم السبت، إغلاق جميع المدارس والجامعات والمرافق التعليمية في البلاد لمدة شهر، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) توفي على إثرها الخميس.