كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أنه سيتم منع التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى إغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما.

ودعا "فيليب"، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم السبت، الفرنسيين للتخفيف من تنقلاتهم، حيث هناك تسارع في انتشار فيروس كورونا في فرنسا.

وطالب رئيس الوزراء الفرنسي كل الهيئات الحكومية بإعداد خطط لإبقاء أكبر عدد من الموظفين في منازلهم.

وأعلن أن بلاده سجلت حتى هذه اللحظة 838 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 4499 شخصا.

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والجمعة، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اقترح على الاتحاد الأوروبي أن يعزز في الأيام المقبلة إجراءات ضبط الحدود حول منطقة شنجن وصولاً حتى إغلاقها كإجراءات للسيطرة على كورونا.

والأربعاء، أعلن قصر الإليزيه تعزيز التدابير الاحترازية لحماية الرئيس الفرنسي من الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك بعد إصابة عدد من محيطيه بينهم مدير مكتبه وأبرز مساعديه باتريك سترزودا، إلى جانب وزير الثقافة فرانك ريستر و5 برلمانيين ورئيس إقليم واز الموبوء بالفيروس.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي إن "الإليزيه عزز بشكل كبير، منذ أمس الثلاثاء، إجراءات الحماية حول ماكرون ومعاونيه ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد من الزيارات والاجتماعات".