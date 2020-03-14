كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 91 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن سجلت فرنسا، أمس الجمعة، 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن 18 وفاة تم تسجيلها بالفيروس في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79 حالة.
وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس
ويذكر أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعد أخطر أزمة صحية تشهدها البلاد منذ 100عام.
وأعلن ماكرون في خطاب رسمي حول تفشي فيروس كورونا، إغلاق جميع المدارس والجامعات وكذلك جميع المراكز التعليمية، بدءا من يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار الفيروس الذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين في فرنسا.
وأشاد خلال خطابه التلفزيوني بـ"هدوء الفرنسيين"، مشددا على أن الأولوية هي "إبطاء انتشار الوباء"، داعيا إلى الوحدة التي تعد سبيلا لمواجهة هذا الفيروس، بحسب صحيفة لوفيجارو.