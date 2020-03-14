فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 91

ويذكر أن سجلت فرنسا، أمس الجمعة، 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن 18 وفاة تم تسجيلها بالفيروس في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79 حالة.

وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس

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