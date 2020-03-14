كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ترامب يخصص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره، وتم تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا. آخر الأخبار العاجلة في العالم || متظاهرون يطالبون بإغلاق مطار النجف بسبب كورونا Advertisements

خرج متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، لمحاصرة محيط مطار النجف جنوبي العراق ويطالبون بإغلاقه لمنع انتشار فيروس كورونا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "رويترز": إصابة 3 جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إصابة 3 جنود أميركيين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد.

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