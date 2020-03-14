الحكومة اليمنية تعلن تعليق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوعين

وقالت وكالة سبأ اليمنية، إن اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أقر تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداء من الساعة الثانية عشر مساء الثلاثاء المقبل.

ووفقا للمصدر، فإن التعليق سيستمر حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة و الجهات المختصة والسلطات المحلية، فيما تم استثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية.

كما وافق الاجتماع، على إغلاق المنافذ البرية بإستثناء حركة الشحن التجاري والاغاثي والإنساني ابتداءً من الثلاثاء المقبل، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء.

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