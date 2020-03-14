ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441

ويذكر أن سجلت إيطاليا، أمس الجمعة، 250 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا الجديد في يوم واحد.

وأعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 250 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المجمل جراء الفيروس في البلاد إلى 1266 حالة.

ويسجل الرقم الجديد زيادة قدرها 25% بعدد الوفيات، في أعلى زيادة بكل المقاييس منذ تفشي الفيروس.

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وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تأثرا بالفيروس حتى الآن، إلى 17660 حالة إصابة، مقارنة بالعدد السابق المسجل رسميا عند 15113 حالة، بزيادة تقدر بنحو 17%.

وقالت الهيئة إنه ومن بين الحالات التي أصابها الفيروس وقت ظهوره لأول مرة في المناطق الشمالية من البلاد في 21 فبراير، تعافى نحو 1439 حالة بشكل كامل مقارنة بتعافي 1258 حالة في اليوم السابق.

فيما ارتفع إجمالي الحالات الموضوعة في الرعاية المكثفة إلى 1328 حالة مقارنة بالرقم السابق المسجل عند 1153 حالة.