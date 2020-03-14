العراق: متظاهرون يطالبون بإغلاق مطار النجف بسبب كورونا

وأوضحت مصادر، أن مطالبات المتظاهرين جاءت بسبب الرحلات التي تهبط فيه يومياً من دول مصابة بوباء فيروس كورونا ومن ضمنها إيران.

ويذكر أن أعلن العراق، الجمعة، عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى 93 حالة مؤكدة و9 حالات وفاة، مقابل 24 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في العراق، في بيان، إن مختبرات الصحة أجرت76 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة، أثبتت ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة إلى 93 حالة مؤكدة و9 حالات وفاة و24 حالة شفاء".

وأوضح البيان أن الوزارة "تؤكد على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين العراقية".