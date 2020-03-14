العثماني: كل المعلومات المقدمة بخصوص فيروس كورونا صحيحة والملك طلب منا الشفافية

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأرقام التي تُعلن عنها وزارة الصحة بخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا أرقام مضبوطة لا يُمكن أن يشوبها الشك، لأنه يسهر عليها طاقم خاص لا يكذب في تقديمه للمعلومات.

وقال العثماني، في لقاء مباشر على القنوات الرسمية المغربية، اليوم الأحد، أن الحكومة تتعامل بالشفافية مع المعلومات المقدمة للمغاربة، التزاما بأوامر الملك الذي طلب منها الصدق والشفافية، وأيضا التزام المغرب الدولي خصوصا مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف العثماني أن الوضعية الوبائية للمغرب لازالت في المرحلة الأولى، وكل المؤشرات تدل على أن السيطرة على الوباء ممُكنة إذا ما تم استحضار عامل الثقة بين المواطن والحكومة.