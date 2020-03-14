قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن السلطات المغربية قررت تعليق، حتى إشعار آخر، الرحلات الجوية من وإلى النمسا والدانمارك واليونان وسويسرا والسويد والنرويج وتركيا. ويتعلق الأمر أيضا بلبنان ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن وتونس. ويهم هذا الإجراء كذلك السينغال وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة أخرى.. ضمنها تركيا والإمارات- اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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