عاجل.. وزارات الداخلية والتعليم والصحة تطالب التلاميذ والطلبة بالبقاء في المنازل وعدم السفر

قالت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك، إن توقيف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين المقبل، “لا يعني بتاتا أن الأمر يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية، ولكن يتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد:.

وأوضح البلاغ، أن “الإجراء يأتي في إطار التدابير الاستثنائية الرامية إلى الوقاية وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والطلبة والمتدربين، ولجميع المواطنين، حيث يرجى منهم التقيد بقواعد النظافة المعتادة وتجنب المصافحة وعدم مخالطة الأشخاص المسنين وكذا الذين هم في وضعية صحية هشة”.

وأضاف البلاغ المشترك، “لذا، فإن التلاميذ والطلبة والمتدربين مطالبون بالبقاء في منازلهم وعدم السفر أو القيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى وتتبع الدروس التي سيتم بثها عبر البوابة الالكترونية TilmidTICE، وكذا عبر القناة التلفزية الرابعة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020”.

وذكر البلاغ، بأنه “وفي إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، على مستوى التراب الوطني، سبق للسلطات العمومية أن أصدرت قرارا بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخص فما فوق، وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية”.