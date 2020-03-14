كورونا: إغلاق رياض الأطفال وأماكن الترفيه ومنع تجمع أكثر من 10 أشخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا جديدة في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مساء السبت، من ضمنها إغلاق رياض الأطفال وأماكن الترفيه ومنع تجمع أكثر من 10 أشخاص.

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