ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 193 بينهم شاب من المغار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، مساء اليوم السبت، إلى 193، بينهم شاب (23 عاما)من بلدة المغار قدرت حالته بالطفيفة.

ويرقد في المستشفيات 131 مصاب بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة في طريقها للتسرير في المستشفيات. و31 من حالات الإصابة بالفيروس يتواجدون في حجر صحي منزلي في بيوتهم. وقد تم تسريح 4 حالات بعد شفائها من الفيروس، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.

وأعلن المركز الطبي زيف أن استقبل اليوم مصابين بفيروس كورونا، وذكر أن أحد المصابين هو شاب من بلدة المغار يبلغ من العمر 23 عاما، وأوضح أن المصاب يخضع للعزل الصحي في الأقسام المختصة في المستشفى وأوضح أن حالته طفيفة.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه مع الحالات الـ39 الجديدة، يرتفع عدد الإصابات التي تم الكشف عنها السبت إلى 50، وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة تسجيل 11 إصابة جديدة.

وأوضحت أنه يخضع حاليا أكثر من 60 ألف إسرائيلي للعزل، بينهم أكثر من 2000 جندي، و8652 طالبا ومدرسا.

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وفرضت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، سلسلة من القيود للحد من انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع في وتيرة انتقال العدوى واتساع رقعتها.

الخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا، بالإضافة إلى منع تجمع أكثر من 100 شخص، كما شنت الشرطة حملة على المطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح للتأكد من تنفيذ تعليمات السلطات بشأن التجمعات.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" ما يزيد على 155 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.