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أمريكا توسع نطاق حظر السفر ليشمل بريطانيا وأيرلندا

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم أن الولايات المتحدة وسعت حظر السفر المفروض على أوروبا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليشمل بريطانيا وأيرلندا.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن قيود السفر لن تنطبق على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي وهو ما أكده الرئيس الأمريكي ترامب نفسه لاحقاً حيث قال على حسابه بتويتر: "القيود تمنع الناس وليس البضائع".

يذكر أن الرئيس ترامب أعلن أمس حالة الطوارئ على مستوى الولايات المتحدة كاملة.

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