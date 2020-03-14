شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توسع نطاق حظر السفر ليشمل بريطانيا وأيرلندا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن قيود السفر لن تنطبق على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي وهو ما أكده الرئيس الأمريكي ترامب نفسه لاحقاً حيث قال على حسابه بتويتر: "القيود تمنع الناس وليس البضائع".
يذكر أن الرئيس ترامب أعلن أمس حالة الطوارئ على مستوى الولايات المتحدة كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا توسع نطاق حظر السفر ليشمل بريطانيا وأيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.