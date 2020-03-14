التربية توجه المدارس العراقية خارج العراق باعتماد 'التعليم الالكتروني'

وجهت وزارة التربية، السبت، المدارس العراقية خارج العراق باعتماد "التعليم الالكتروني".
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "وجهت ادارات المدارس العراقية خارج البلاد باعتماد برنامج التعليم عن بعد (التعليم الالكتروني) لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية".
واضافت ان "الهدف من هذا التوجيه هو تعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام العطلة الاضطرارية في بلدانهم بسبب انتشار فايروس "كورونا" ولغرض ادامة التواصل مع التلاميذ والطلبة وعوائلهم ليتسنى لهم متابعة الدروس".
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