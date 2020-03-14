نادي نفط ميسان يصدر بياناً بشأن قرار إيقاف تدريبات الأندية

2020-03-14 | 20:20
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اصدر نادي نفط ميسان، بياناً بشأن قرار اتحاد الكرة العراقي بتوقف تدريبات الأندية.
و أضاف "يأتي هذا القرار امتثالاً لتوجيهات خلية الازمة التي اشارات الى ضرورة الغاء التجمعات التي تضم اكثر من 30 شخص ، الى جانب استجابة ادارة نادينا لنصيحة اتحاد كرة القدم بإيقاف تدريبات الفرق".
و اعرب نادي نفط ميسان عن "حزنه الشديد لما احدثه فايروس كورونا من تأثيرات سلبية على مفاصل الحياة بما فيها الرياضة متمنين من الله عز و جل الشفاء العاجل لجميع المصابين و الرحمة للمتوفين و الخلاص من هذا الوباء الذي بات يهدد سكان العالم اجمع".
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