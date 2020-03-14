نادي نفط ميسان يصدر بياناً بشأن قرار إيقاف تدريبات الأندية

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365 انه "انطلاقًا من الواجب الانساني و حرصاً منها على سلامة اللاعبين , الملاك الفني و الملاك الاداري لفريق كرة القدم قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان ايقاف تمارين الفريق حتى اشعار اخر و ذلك كاجراء احترازي من الاصابة بفايروس كورونا".و أضاف "يأتي هذا القرار امتثالاً لتوجيهات خلية الازمة التي اشارات الى ضرورة الغاء التجمعات التي تضم اكثر من 30 شخص ، الى جانب استجابة ادارة نادينا لنصيحة اتحاد كرة القدم بإيقاف تدريبات الفرق".

و اعرب نادي نفط ميسان عن "حزنه الشديد لما احدثه فايروس كورونا من تأثيرات سلبية على مفاصل الحياة بما فيها الرياضة متمنين من الله عز و جل الشفاء العاجل لجميع المصابين و الرحمة للمتوفين و الخلاص من هذا الوباء الذي بات يهدد سكان العالم اجمع".