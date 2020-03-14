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نادي نفط ميسان يصدر بياناً بشأن قرار إيقاف تدريبات الأندية

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2020-03-14 | 20:20

نادي نفط ميسان يصدر بياناً بشأن قرار إيقاف تدريبات الأندية

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اصدر نادي نفط ميسان، بياناً بشأن قرار اتحاد الكرة العراقي بتوقف تدريبات الأندية.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365 انه "انطلاقًا من الواجب الانساني و حرصاً منها على سلامة اللاعبين , الملاك الفني و الملاك الاداري لفريق كرة القدم قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان ايقاف تمارين الفريق حتى اشعار اخر و ذلك كاجراء احترازي من الاصابة بفايروس كورونا".

و أضاف "يأتي هذا القرار امتثالاً لتوجيهات خلية الازمة التي اشارات الى ضرورة الغاء التجمعات التي تضم اكثر من 30 شخص ، الى جانب استجابة ادارة نادينا لنصيحة اتحاد كرة القدم بإيقاف تدريبات الفرق".

و اعرب نادي نفط ميسان عن "حزنه الشديد لما احدثه فايروس كورونا من تأثيرات سلبية على مفاصل الحياة بما فيها متمنين من الله عز و جل الشفاء العاجل لجميع المصابين و الرحمة للمتوفين و الخلاص من هذا الوباء الذي بات يهدد سكان العالم اجمع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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