صحة نينوى تعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

أعلن مدير عام صحة محافظة نينوى فلاح الطائي، السبت، عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا.
وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالتين ثبت سلامتهما بعد ورود الفحص المختبري من بغداد مساء اليوم السبت لجنديين ينتميان للفرقة 16".
وأضاف أن "الجنديين من خارج المحافظة وغادرا مستشفى الشفاء في مدينة الموصل".
وأضاف أن "الجنديين من خارج المحافظة وغادرا مستشفى الشفاء في مدينة الموصل".
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