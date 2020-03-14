صحة نينوى تعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حالتين ثبت سلامتهما بعد ورود الفحص المختبري من بغداد مساء اليوم السبت لجنديين ينتميان للفرقة 16".

وأضاف أن "الجنديين من خارج المحافظة وغادرا مستشفى الشفاء في مدينة الموصل".

