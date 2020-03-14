ميسي يوجه رسالة للعالم بشأن فايروس كورونا

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2020-03-14 | 19:41
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علق ليونيل ميسي، أيقونة فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، على إيقاف الدوريات الأوروبية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وقال ميسي، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "إنها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوأ، سواء من أثر عليه المرض مباشرة وعلى أحبائهم".
وأضاف: "أو من يعملون لمكافحة هذا المرض، أدعمهم بكل قوة، والآن حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".
وأضاف: "أو من يعملون لمكافحة هذا المرض، أدعمهم بكل قوة، والآن حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".
وأتم: "هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".
المحرر: محمد خليل
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