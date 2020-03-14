ميسي يوجه رسالة للعالم بشأن فايروس كورونا

وقال ميسي، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام": "إنها أيام معقدة للجميع، نحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان ما يعانون من وضع أسوأ، سواء من أثر عليه المرض مباشرة وعلى أحبائهم".وأضاف: "أو من يعملون لمكافحة هذا المرض، أدعمهم بكل قوة، والآن حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".

وأتم: "هذا الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".