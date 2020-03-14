شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن المكلا يتخذ جملة من القرارات لمنع التعديات على الخور.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 إتخذ أمن خور المكلا بمحافظة حضرموت، جملة من القرارات ضد المخالفين للحفاظ على المتنفسات العامة .

وقررت الأجهزة الأمنية، في خور المكلا، بساحل حضرموت، اليوم السبت، فرض غرامة على المتعدين على الخور. Advertisements ونشرت حواجز أمنية أحترازية لمنع دخول الأطفال وسقوطهم في الخور. كما منعت إقامة أي احتفالات أو تعاطي القات وجلوس الشباب للتخزين في محيط الموقع.

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