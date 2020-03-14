الولايات المتحدة ترد على إتهامات المرشد الإيراني بشأن الهجوم البيولوجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ردت الولايات المتحدة الأمريكية، على إتهامات المرشد الإيراني خامنئي الذي أشار فيه إلى إحتمال أن يكون فيروس كورونا المستجد هجوماً بيولوجياً .



وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر: "كما يعلم خامنئى، أفضل دفاع بيولوجى هو إخبار الشعب الإيرانى الحقيقة عن فيروس ووهان عندما انتشر بإيران من الصين، عوضا عن ذلك، أبقى رحلات طيران ووهان تأتى وتغادر مركز الوباء فى الصين، وسجن هؤلاء الذين أفصحوا".

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كان خامنئى قال فى تغريدته التى نشرها على حساباته بلغات مختلفة منها العربية: "بعد توجيه الشكر للخدمات التى قدّمتها القوات المسلّحة فى مجال التصدّى لفيروس كورونا والتأكيد على استمراريّتها وتطويرها، يجدر تنظيم خدمات القوات المسلّحة فى التصدّى لفيروس كورونا على شكل مقرّ صحّى وعلاجى واتّخاذ أساليب متعددة ترمى لتوقّى ارتفاع نسبة تفشّى هذا المرض.."

وتابع قائلا: "بالإمكان تأسيس مقرّ صحّى وعلاجى لمواجهة كورونا أن يكون بمثابة مناورة دفاعيّة بيولوجيّة نظرًا للقرائن التى تشير إلى احتمال كون هذه الأحداث «هجومًا بيولوجيًّا» وأن يضاعف القوّة والقدرات الوطنيّة".

وتعد إيران واحدة من أكبر الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الصين وإيطاليا، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد فى إيران نحو 1075 شخصًا، كما توفى 429 شخصًا نتيجة الإصابة بالمرض، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الصحة الإيرانية.