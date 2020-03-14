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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية تؤجل الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أجلت وزارة الخارجية المصرية الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية، الذي يصادف يوم غد 15 آذار/ مارس سبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لصحيفة "الإهرام" المصرية تم مؤخرا إلغاء عدد من الفعاليات اتصالاً بما يتم اتخاذه من إجراءات على مستوى الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على الصحة والسلامة العامة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة الجمعة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.
وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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