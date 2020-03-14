الصحة العراقية أعلنت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في ​العراق​ أنّ "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 100 نموذج لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، لافتةً إلى أنّ "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) عددها خمسة، واحدة في بغداد/ الرصافة وحالتين في بغداد/ الكرخ"، مشيرةً إلى "اكتشاف حالة في ​ذي قار​ وأُخرى في محافظة ​كربلاء​".

وأوضحت في بيان، أنّ "مجموع الإصابات مع إضافة الحالات في ​إقليم كردستان​ بلغ 110 حالات"، مبيّنةً أنّ "مجموع حالات الشفاء بلغت 26، ومجموع الوفيات بلغت تسعة"، مؤكّدةً "التزامها باللوائح الصحيّة الدوليّة في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها".