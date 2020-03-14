الصحة العراقية أعلنت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق أنّ "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 100 نموذج لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، لافتةً إلى أنّ "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) عددها خمسة، واحدة في بغداد/ الرصافة وحالتين في بغداد/ الكرخ"، مشيرةً إلى "اكتشاف حالة في ذي قار وأُخرى في محافظة كربلاء".
وأوضحت في بيان، أنّ "مجموع الإصابات مع إضافة الحالات في إقليم كردستان بلغ 110 حالات"، مبيّنةً أنّ "مجموع حالات الشفاء بلغت 26، ومجموع الوفيات بلغت تسعة"، مؤكّدةً "التزامها باللوائح الصحيّة الدوليّة في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها".
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